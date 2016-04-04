Президент Польши потратил на личные рейсы в Краков около 165 тысяч евро - Newsweek

Анджей Дуда за время своего пребывания на посту президента Польши потратил на личные рейсы около 700 тыс. злотых (165 тыс. евро).

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Newsweek.

В частности, речь идет о полетах в родной город польского президента - Краков.

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Как отмечает издание, рейсы обычно происходят в выходные и имеют достаточно тривиальные "официальные" причины, как то посещение бывшего лицея, поездка на конкурс по прыжкам или участие в лыжных соревнованиях.

Кроме того, часто Дуда летает в Краков просто так, без оправдания.

Рейс правительственным самолетом Embraer из Варшавы в Краков длится 55 минут и стоит около 32 тыс. злотых для бюджетной казны (7,5 тыс. евро).

Частота полетов польского президента в родной город увеличивается в зимний период.

Как пишет издание, в Кракове живут родители Дуды и его дочь.