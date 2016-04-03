Азербайджан объявил об одностороннем прекращении огня в Карабахе, Армения опровергла

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Министерства обороны Азербайджана.

Как отмечается в сообщении, данное решение принято после обращений международных организаций и с учетом проводимой Азербайджаном миролюбивой политики.

"Если подрывная деятельность ВС Армении не прекратится и продолжатся обстрелы жилых объектов, а также и боевых позиций, Азербайджан задействует все имеющиеся на вооружении средства для продолжения наступательной операции", - предупредили в ведомстве.

В свою очередь в Минобороны Армении утверждают, что бои в регионе продолжаются, передает Би-би-си.

Пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян назвала заявления азербайджанской стороны "информационной ловушкой".

"Заявление Азербайджана неверно и не означает прекращения огня", - написала пресс-секретарь на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, ситуация в регионе резко обострилась в ночь на 2 апреля.

В Министерстве обороны Азербайджана заявили, что Вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии, используя артиллерию, минометы и другую крупнокалиберное оружие. По данным азербайджанского ведомства, обстрел также велся по ряду жилых кварталов, расположенных неподалеку от линии соприкосновения, поэтому было решено применить меры.

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Министерство обороны Армении обвиняет азербайджанскую армию в наступлении по использованию артиллерии, бронетехники и авиации. Армянская сторона сообщает, что ракетный обстрел со стороны Азербайджана велся не только по оборонительным позициям военных, но и по населенным пунктам.

Есть погибшие и раненые среди военных и гражданских с обеих сторон.

Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, объявил о выходе из состава Азербайджана в 1991 году. Это привело к вооруженному конфликту, в ходе которого Азербайджан потерял контроль над территорией и гибели около 30 тысяч человек.