Парламент Греции поддержал воплощение соглашения между ЕС и Турцией относительно беженцев

За соответствующее решение в пятницу, 1 апреля, проголосовали 169 из 300 парламентариев, передает Deutsche Welle.

Соответствующий закон по воплощению соглашения принят за три дня до начала реадмиссии мигрантов, которые нелегально прибыли в Грецию Эгейским морем. Против закона проголосовали 107 депутатов греческого парламента.

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Соглашение для начала его воплощения должны одобрить парламенты Турции и Греции. Афины обещают во время воплощения соглашения обеспечить искателям убежища соблюдение всех прав человека в соответствии с международным правом. Для этого перед высылкой в Турцию дело каждого искателя убежища будут рассматриваться в индивидуальном порядке.

Ранее УНИАН сообщал, что власти Турции и главы правительств стран-членов Евросоюза согласовали план, направленный на урегулирование миграционной кризиса.