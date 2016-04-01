Парламент Греции поддержал воплощение соглашения между ЕС и Турцией относительно беженцев

23:28, 01 апреля 2016
Мир
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Парламент Греции принял закон, необходимый для воплощения соглашения между ЕС и Турцией относительно решения кризиса беженцев.

REUTERS

За соответствующее решение в пятницу, 1 апреля, проголосовали 169 из 300 парламентариев, передает Deutsche Welle.

Соответствующий закон по воплощению соглашения принят за три дня до начала реадмиссии мигрантов, которые нелегально прибыли в Грецию Эгейским морем. Против закона проголосовали 107 депутатов греческого парламента.

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Соглашение для начала его воплощения должны одобрить парламенты Турции и Греции. Афины обещают во время воплощения соглашения обеспечить искателям убежища соблюдение всех прав человека в соответствии с международным правом. Для этого перед высылкой в Турцию дело каждого искателя убежища будут рассматриваться в индивидуальном порядке.

Ранее УНИАН сообщал, что власти Турции и главы правительств стран-членов Евросоюза согласовали план, направленный на урегулирование миграционной кризиса.

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