Взрыв в центре Парижа: появились видео с места происшествия (фоторепортаж)

На ролике можно увидеть многоэтажный дом, из верхних этажей которого идет дым. Кроме того, повсюду видны обломки в результате взрыва.

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Пожарные продолжают вести борьбу с пожаром.

Также в сети появилось видео, запечатлевшее последствия взрыва дома в Париже, снятое с высоты птичьего полета.

#explosion Paris6 nous avons entendu le souffle de l'explosion dans la tour montparnasse, on a pensé à un attentat pic.twitter.com/lh3c6AKHXH — Dubai (@benitocolin) April 1, 2016

Ранее сегодня УНИАН сообщал, что в центре Парижа прогремел взрыв, есть пострадавшие. Несколько улиц были эвакуированы после большого взрыва газа в центре Парижа. Местные СМИ предполагают, что взрыв был вызван из-за отрезанной газовой трубы.