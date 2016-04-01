Взрыв в центре Парижа: появились видео с места происшествия (фоторепортаж)

16:10, 01 апреля 2016
Мир
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Французский телеканал BFM показал видео с места взрыва в Париже, в результате которого пострадали пять человек.

На ролике можно увидеть многоэтажный дом, из верхних этажей которого идет дым. Кроме того, повсюду видны обломки в результате взрыва.

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Пожарные продолжают вести борьбу с пожаром.

Также в сети появилось видео, запечатлевшее последствия взрыва дома в Париже, снятое с высоты птичьего полета. 

Ранее сегодня УНИАН сообщал, что в центре Парижа прогремел взрыв, есть пострадавшие. Несколько улиц были эвакуированы после большого взрыва газа в центре Парижа. Местные СМИ предполагают, что взрыв был вызван из-за отрезанной газовой трубы.

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