Японцы создали сайт, создающий музыку из лица пользователя - СМИ

Сайт существовал уже долгое время и не пользовался особенной популярностью, но начал активно обсуждаться в интернете после того, как на него обратили пользователи Reddit, сообщает gazeta.ru.

Сервис под названием IPSA Face Melody анализирует черты лица, после чего создает уникальную музыкальную композицию.

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Некоторые пользователи решили пойти дальше и начали загружать фотографии известных личностей. В частности, посетители форума поделились композициями, созданными из лиц Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера.