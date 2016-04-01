Японцы создали сайт, создающий музыку из лица пользователя - СМИ
01:47, 01 апреля 2016Мир
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Японские разработчики запустили сайт, на котором можно загрузить свою фотографию и послушать, как «звучит» лицо.
face.ipsa.co.jp
Сайт существовал уже долгое время и не пользовался особенной популярностью, но начал активно обсуждаться в интернете после того, как на него обратили пользователи Reddit, сообщает gazeta.ru.
Сервис под названием IPSA Face Melody анализирует черты лица, после чего создает уникальную музыкальную композицию.
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Некоторые пользователи решили пойти дальше и начали загружать фотографии известных личностей. В частности, посетители форума поделились композициями, созданными из лиц Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера.
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