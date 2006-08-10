Террористы готовили новые взрывы в Англии и США
08:58, 10 августа 2006Мир
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Полиция арестовала более 20 человек
В Великобритании полиция арестовала более 20 человек по подозрению в подготовке взрывов 12 пассажирских самолетов в Англии и США.
Как передает NEWS.ru, по данным полиции, арестованные собирались пронести на борт самолетов взрывчатые вещества в ручном багаже, чтобы взорвать лайнеры примерно в середине полета.
Аресты прошли минувшей ночью в Лондоне.
Секретная контртеррористическая операция продолжалась несколько месяцев, сообщили в полиции. Там также заверили, что "операция прошла успешно".
Авиакомпания British Airways сообщила, что утром в четверг запретила проносить любую ручную кладь на борт своих самолетов.
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