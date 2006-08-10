Террористы готовили новые взрывы в Англии и США

В Великобритании полиция арестовала более 20 человек по подозрению в подготовке взрывов 12 пассажирских самолетов в Англии и США.

Как передает NEWS.ru, по данным полиции, арестованные собирались пронести на борт самолетов взрывчатые вещества в ручном багаже, чтобы взорвать лайнеры примерно в середине полета.

Аресты прошли минувшей ночью в Лондоне.

Секретная контртеррористическая операция продолжалась несколько месяцев, сообщили в полиции. Там также заверили, что "операция прошла успешно".

Авиакомпания British Airways сообщила, что утром в четверг запретила проносить любую ручную кладь на борт своих самолетов.