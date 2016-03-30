Россия игнорирует нормы международного поведения - МИД Великобритании

Об этом в среду, 30 марта, заявил министр иностранных дел Великобритании Филипп Хэммонд во время своего визита в Грузию, передает Deutsche Welle.

По словам главы британского внешнеполитического ведомства, в последнее время ситуация в регионе ухудшилась. "В течение нескольких последних месяцев мы скатились обратно из-за участившихся нарушения условий перемирия", - приводит слова британского чиновника агентство Reuters.

Читайте такжеРоссийские военные выразили открытое недовольство постоянными командировками на Донбасс - разведка

В то же время Хэммонд подчеркнул, что России следует предоставить предложения по "Сирии после Асада", чтобы завершить конфликт в этой ближневосточной стране.

В ходе визита глава МИД Великобритании также заявил, что Москва представляет собой глобальную угрозу, ведь ее политика идет вопреки мировым правовым нормам. "Россия игнорирует нормы международного поведения и нарушает правила международной системы. Это - вызов и угроза всем нам", - сказал он, отвечая на вопрос, представляет ли РФ опасность для таких бывших советских республик СССР, как Грузия и страны Балтии.