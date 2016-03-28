В Алжире потерпел крушение военный вертолет

В сообщении отмечается, что это был вертолет Ми-171 российского производства. Он выполнял разведывательную миссию, передает Русская служба Би-Би-Си.

Министерство обороны предполагает, что авария произошла из-за технической неисправности.

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Как отмечает корреспондент Би-би-си, в Алжире довольно часто происходят авиакатастрофы. Последний случай был в феврале 2014 года, тогда разбился военный транспортный самолет: 77 человек, находившиеся на борту, погибли.