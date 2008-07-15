“Леманн Тимбер” на буксире тащат в оманский порт

Сегодня в 8.00 утра к немецкому сухогрузу “Леманн Тимбер” прибыл буксир, и после стыковки оба судна следуют в оманский порт Салала.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Василий КИРИЛИЧ.

Он отметил, что из-за сложных погодных условий были некоторые трудности с осуществлением стыковки судов.

Также В.КИРИЛИЧ сообщил, что члены экипажа, среди которых, – четверо украинских граждан, чувствуют себя удовлетворительно.

По его словам, прибытие “Леманн Тимбер” в оманский порт следует ожидать через 1-3 дня.

Как сообщал УНИАН, немецкий сухогруз «Леманн Тимбер» был захвачен пиратами Сомали в Аденском заливе 28 мая. На его борту нахидились 15 человек. Капитан судна - гражданин России, в составе экипажа также четверо граждан Украины, один гражданин Эстонии, девять граждан Бирмы. Судно было освобождено 8 июля после выплаты выкупа, после чего корабль направился в портовый город Салала (Оман).

11 июля на сухогрузе вышла из строя одна из турбин главного двигателя, и судно легло в дрейф.

13 июля к “Леманн Тимбер” прибыл военный корабль ВМС США, чтобы забрать команду, однако осуществить эту операцию мешает сильный шторм.

Как сообщил по телефону украинским дипломатам капитан судна “Леманн Тимбер” В.БАРТАШОВ, на помощь кораблю идет также буксир “Dubai Moon”, прибытие которого запланировано на вторую половину дня 15 июля. По словам капитана, на судно вертолетом ВМС США 13 июля были переданы продукты питания и питьевая вода.

14 июля экипаж "Леманн Тимбер" принял решение дождаться буксира-спасателя.