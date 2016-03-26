"Пилаты, что умывают руки": Папа Римский раскритиковал Европу за равнодушие к беженцам

Папа Римский Франциск осудил, по его словам, «равнодушное и нечувствительное сознание» Европы в отношении кризиса с беженцами.

Выступая в Риме на службе по случаю Великой пятницы перед Пасхой за западными христианскими обрядами, что в этом году празднуется 27 марта, он говорил о детях, которые убегая от ужасов войны, наталкиваются на «Пилатов, что умывают руки» от ответственности.

Понтифик в своей проповеди задел и ряд других острых тем, таких, как священники-педофилы – их он осудил как «неправедных священников», что «даже невиновных лишают достоинства».

Также Франциск заявил, что террористы, которые заявляют, что действуют из религиозных мотивов, «порочат имя Господне», передает «Радио Свобода».

А торговцев оружием он осудил как тех, «кто подливает в горнило войны невинную кровь наших братьев и сестер».

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На мессе, которую папа проводит на Великую пятницу в римском Колизее, где, по преданию, во времена Римской империи были замучены тысячи христиан, присутствовали десятки тысяч людей.