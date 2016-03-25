Керри: мы не успокоимся, пока не сотрем "Исламское государство" с лица Земли
Госсекретарь США Джон Керри заявил, что мир не удастся запугать актами терроризма и международное сообщество не остановится до тех пор, пока не сотрет с лица Земли нигилистские убеждения джихадистов "Исламского государства".
Выступая в Брюсселе, он отметил, что боевики "Исламского государства" начали прибегать к насилию за пределами Ближнего Востока потому, что их фантазии по поводу создания халифата рушатся, передает Би-би-си.
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Джон Керри прибыл в Брюссель сегодня, чтобы предложить бельгийским властям американскую помощь в обеспечении безопасности граждан страны и поимке преступников.
Его визит в бельгийскую столицу был организован в срочном порядке, когда американский госсекретарь находился в Москве. Самолет Джона Керри приземлился в еще не работающем аэропорту Брюсселя.
Среди жертв взрывов в Брюсселе были два гражданина США.
"Соединенные Штаты скорбят вместе с вами по любимым и близким людям, в том числе американцам, которых у нас жестоко отняли, и молятся за пострадавших в результате этих подлых атак", - заявил госсекретарь Джон Керри после встречи с премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем.