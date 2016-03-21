Северная Корея запустила ракету в сторону Японского моря - СМИ

По данным агентства Рёнхап, несколько ракет ближнего радиуса действия запущены в сторону Японского моря в районе города Хамхын, сообщает РИА Новости.

"Северная Корея сегодня в 15:19 (08:19 по Киеву) произвела несколько пусков ракет ближнего радиуса действия в сторону Восточного (Японского) моря с северных окрестностей города Хамхын провинции Хамгён-Намдо", — приводит агентство данные объединенного комитета начальников южнокорейских вооруженных сил.

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По его сведениям, ракеты преодолели расстояние около 200 километров.

Войска Южной Кореи поддерживают в этой связи полную боеготовность и следят за развитием обстановки.