Северная Корея запустила ракету в сторону Японского моря - СМИ
10:59, 21 марта 2016Мир
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КНДР провела ракетные стрельбы, в ходе которых, по данным СМИ, несколько ракет запустили в сторону Японского моря. Ранее ВВС Южной Кореи провели учения по уничтожению ядерных объектов своего северного соседа.
REUTERS
По данным агентства Рёнхап, несколько ракет ближнего радиуса действия запущены в сторону Японского моря в районе города Хамхын, сообщает РИА Новости.
"Северная Корея сегодня в 15:19 (08:19 по Киеву) произвела несколько пусков ракет ближнего радиуса действия в сторону Восточного (Японского) моря с северных окрестностей города Хамхын провинции Хамгён-Намдо", — приводит агентство данные объединенного комитета начальников южнокорейских вооруженных сил.
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По его сведениям, ракеты преодолели расстояние около 200 километров.
Войска Южной Кореи поддерживают в этой связи полную боеготовность и следят за развитием обстановки.
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