Предполагаемого организатора парижских терактов отправили под арест

Главного подозреваемого в организации кровавых терактов в Париже в ноябре прошлого года, Салаха Абдеслама, выписали из больницы и отправили под арест. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

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Абдеслам был ранен во время спецоперации по его поимке, проводившейся полицией в пригороде Брюсселя. На видеокадрах задержания видно, как полицейские заталкивают в автомобиль раненого подозреваемого.

Как известно, 26-летний Абдеслам считается одним из двух выживших участников нападений в Париже 13 ноября, унесших жизни 130 человек.

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Напомним, массовые теракты произошли в Париже вечером 13 ноября. Ответственность за них вскоре взяли боевики "Исламского государства".

Группы боевиков практически одновременно устроили взрывы смертников вблизи двух входов на стадион Stade de France во время футбольного матча Франция-Германия.

Также террористы захватили заложников в театре Bataclan во время концерта Eagles of Death Metal. Другая группа напала на несколько ресторанов. В результате всех атакпогибли 130 человек, около 300 получили ранения.