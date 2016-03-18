СМИ обнародовали видео задержания предполагаемого организатора парижских терактов

Видео, на котором запечатлено задержание силовиками человека в капюшоне опубликовал бельгийский телеканал VTM, сообщает РБК.

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Телеканал сообщает, что на видео задерживают одного из предполагаемых террористов, однако не подтверждают, что это именно Абдеслам.

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На кадрах видно, что задержанный хромает. Ранее сообщалось, что Абдеслам был ранен в ногу.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 марта, в ходе спецоперации в Брюсселе задержан предполагаемый организатор парижских терактов Салах Абдеслам.