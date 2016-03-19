В США при посадке самолета на авианосец пострадали 8 моряков

Инцидент произошел в пятницу, 18 марта, на базе в Норфолке в штате Вирджиния, сообщает Associated Press со ссылкой на ВМС, передает Лента.ру.

Матросы работали на взлетной палубе во время аварии. Они получили ранения, когда во время посадки самолета E-2C Hawkeye лопнул аэрофинишер — трос, позволяющий воздушному судну гасить скорость при посадке.

Все пострадавшие находятся в стабильном состоянии, ни у кого опасных для жизни травм нет. Шесть военнослужащих были доставлены в больницы в Норфолк и Портсмут, двоим оказана медицинская помощь на авианосце.

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Самолет возобновил полет и благополучно вернулся на свою базу. По предварительным данным, он не был поврежден, летчики также не пострадали.

E-2C представляет собой турбовинтовой двухмоторный самолет с радиолокатором, прикрепленным к верхней части фюзеляжа.