Путин решил не обсуждать вывод российских войск из Сирии с мировыми лидерами: поговорил только с Асадом

Об этом cообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает РБК.

Вечером 14 марта на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым и главой Минобороны Сергеем Шойгу Путин распорядился начать вывод основных российских сил из Сирии. Операция должна начаться уже завтра, 15 марта.

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Позже на сайте Кремля появилось сообщение, в котором говорилось о звонке Путина Асаду, в ходе которого российский лидер и рассказал ему о своем решении.

Как пояснил Песков, речь идет о начале вывода российской группировки, но летная база в Хмеймиме и военно-морская база Тартусе в Сирии останутся.