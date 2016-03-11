The Huffington Post: Немецкая разведка узнала о секретном списке Путина, с помощью которого он хочет ввергнуть Европу в хаос

Об этом пишет Леа Кош в статье "Немецкая разведка узнала о секретном списке Путина, с помощью которого он хочет ввергнуть Европу в хаос", опубликованной на сайте издания The Huffington Post.

В середине февраля заместитель главы внешней разведки Гидо Мюллер и президент Федеральной службы защиты конституции Ханс-Георг Маасен проинформировали членов парламентского контрольного органа Бундестага о попытках России вмешаться в немецкую политику с помощью пропаганды. Об этом сообщала газета "Bild".

В тот же день стали известны детали, которые подтверждают эти опасения: данные немецких органов безопасности позволяют предположить, что Путин разработал систему, гораздо более сложную и подлую, чем считалось ранее.

Согласно сообщениям газеты "Frankfurter Allgemeine Zeitung", немецкая разведка узнала о списке, который был составлен российскими спецслужбами. В нем страны ЕС расположены согласно тому, насколько уязвима их политика и общество к манипуляциям, пишет газета.

Список дает понять: у Путина есть детальный план, с помощью которого он хочет дестабилизировать Европу. Возможно, его стратегия заключается в том, чтобы начать со стран, которые, согласно оценкам российских спецслужб, легче всего ввергнуть в хаос.

Германия находится в середине списка

Согласно сообщениям, список появился около года назад. Германия, вероятно, находится в середине списка.

Это вовсе не означает, что Германия перестала быть целью России – совсем наоборот. Согласно данным силовых структур, растет количество признаков того, что сейчас Кремль считает Германию более уязвимой из-за миграционного кризиса, и поэтому активизировал там свою деятельность, пишет газета.

Дело о предполагаемом изнасиловании тринадцатилетней девушки беженцами в начале этого года –лишь самая видимая часть этих действий, считают немецкие органы безопасности.

После широкого освещения подконтрольными правительству российскими СМИ, российские немцы вышли на демонстрации в нескольких немецких городах, ситуация привела к напряженности в отношениях между правительствами в Берлине и Москве.

Россия использует Эдварда Сноудена для своей пропаганды?

Райтшустер поделился с Huffington Post аналогичными наблюдениями. "Российские СМИ показывают совершенно искаженную картину Германии", - сказал эксперт несколько дней назад. "Если верить пропагандистским каналам, то Германия на грани краха".

По данным "FAZ", в Берлине говорят, что для пропаганды против Запада российская разведка использует бывшего сотрудника службы внешней разведки США Эдварда Сноудена.

После кражи значительной части данных АНБ, Сноуден через Гонконг бежал в Москву, где в 2013 году ему было предоставлено убежище.

Председатель Следственного комитета АНБ в Бундестаге, депутат ХДС Патрик Зенсбург, сообщил газете: "Сноуден решил поехать в Россию. Таким образом он выбрал сторону в пропагандистской войне между Москвой и Западом".

"Сноуден может делать только то, что ему говорит правительство России"

Сноуден очень полезен российскому правительству в "пропагандистской войне" с Западом, сказал Зенсбург. Поэтому его пребывание в России пытаются сделать "как можно более приятным".

В то же время в Москве его действия "ограничены", сказал Зенсбург. "Сноуден может делать только то, что ему говорит правительство России". Депутат ХДС считает возможным, что Сноуден уже был завербован российской службой внешней разведки, когда выполнял задание американской спецслужбы ЦРУ в Женеве, куда был отправлен в 2007 году.

В немецких органах безопасности уверены, что Сноуден является сотрудником российских спецслужб.