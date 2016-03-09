КНДР заявила о возможности разместить ядерные заряды на баллистических ракетах

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное новостное агентство КНДР KCNA.

«Ядерные боеголовки были стандартизированы, чтобы быть пригодными для установки на баллистических ракетах», — заявил северокорейский лидер.

Как отмечает KCNA, Ким Чен Ын также добавил, что «это можно назвать настоящим ядерным сдерживанием».

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Также он ознакомился с термоядерными боеголовками, которые использутся в водородных бомбах.

Как сообщал УНИАН, власти КНДР угрожают начать наступление на Соединенные Штаты и Южную Корею после начала военных учений в регионе. Северокорейские военные заявляют, что "упреждающий ядерный удар правосудия" будет нанесен согласно специальному указу командования армии страны.