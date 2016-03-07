Глава Мексики сравнил республиканца Трампа с Гитлером и Муссолини

Президент Мексики Пенья Ньето раскритиковал идею кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа отделить две страны стеной, сообщает ТСН.ua.

"Мексиканец заявил, что Мехико финансировать этот проект не будет. В целом "резкий тон" Трампа не понравился Ньето", - говорится в сообщении.

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По мнению президента Мексики, американец пошел тем же путем, что и диктаторы ХХ века Адольф Гитлер и Бенито Муссолини.

"Вот так Муссолини пришел к власти, так Гитлер пришел. Они воспользовались проблемами, пережитыми человечеством после экономического кризиса", - пояснил Ньето.

Он также добавил, что из истории известно, какими были последствия деятельности этих диктаторов и чем их политика завершилась для них самих.

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Ранее Трамп заявил, что если бы был президентом, то мог бы приказать американским военным нарушать закон о подозреваемых. Потом он открестился от этих слов.