Премьер Греции: Австрия и балканские страны "разрушают Европу", не желая принимать беженцев

Об этом в воскресенье, 6 марта, заявил греческий премьер-министр Алексис Ципрас, передает Deutsche Welle.

"Европа - в психологическом кризисе. Победит ли Европа страха и расизма Европу солидарности?" - заявил Ципрас на заседании центрального комитета леворадикальной партии СИРИЗА, обвиняя Австрию в том, что она пользуется логикой "крепости Европы". По его мнению, центральноевропейские страны с демографическими проблемами и низкой безработицей могли бы в далекой перспективе выиграть от приема миллионов беженцев.

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По словам Ципраса, замедлив поток мигрантов, которые движутся из Греции на север, Австрия и балканские страны "разрушают Европу". Примерно 30 тысяч мигрантов сейчас находятся в Греции, ожидая открытия македонской границы. К концу марта это число может вырасти до 100 тысяч человек, предположил еврокомиссар по вопросам миграции Димитрис Аврамопулос.

"Если границы для беженцев закрыты, а поток на острова продолжается, то их переправка в другие страны становится неотложным делом. Она должно начаться немедленно, и в больших количествах. Мы будем добиваться этого на саммите", - подытожил Ципрас.

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Как сообщал УНИАН, 23 февраля стало известно, что саммит Евросоюз-Турция по вопросам миграции запланировано на 7 марта. Он должен был состояться в конце февраля, но из-за теракта в Анкаре был отменен.