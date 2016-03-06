В результате теракта ИГИЛ около древнего Вавилона погибло 47 человек
15:17, 06 марта 2016Мир
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По меньшей мере 47 человек погибли в результате взрыва бензовоза около города Хилла, расположенного югу от Багдада, заявляют иракские силовики.
В результате теракта под Хиллой погибло минимум 47 человек / islamweb.net
Как передает BBC, взрыв произошел около полудня по местному времени, когда десятки машин находились на КПП у руин древнего города Вавилон при въезде в Хиллу.
Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство".
Отмечается также, что в марте 2014 года 50 человек погибли и более 150 были ранены при подрыве смертника на КПП на окраине Хиллы.
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