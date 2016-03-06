В результате теракта ИГИЛ около древнего Вавилона погибло 47 человек

Как передает BBC, взрыв произошел около полудня по местному времени, когда десятки машин находились на КПП у руин древнего города Вавилон при въезде в Хиллу.

Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство".

Отмечается также, что в марте 2014 года 50 человек погибли и более 150 были ранены при подрыве смертника на КПП на окраине Хиллы.

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