Австрия отказалась участвовать в распределении мигрантов по квотам

Об этом заявил министр обороны страны Ханс Петер Доскозил, передает Reuters.

По его словам, страна и так делает свою работу и принимает много беженцев, передает Европейская правда.

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"Мы забираем львиную долю (мигрантов) и принимаем 37500 просителей убежища только в этом году", - заявил австрийский министр.

"Сейчас мы призываем других сделать свою работу. Зачем Австрии принимать беженцев из Греции? Это дало бы неправильный сигнал", - убежден Доскозил.

Как заявил министр, другие страны, которые получают средства из фондов ЕС, должны также выполнить свою роль и помочь решить сложную ситуацию в Греции, где тысячи беженцев ожидают на границе с Македонией.

Напомним, ранее канцлер Австрии Вернер Файман заявив, что сирийские беженцы должны быть направлены напрямую в Германию, минуя другие страны на европейском миграционном пути.