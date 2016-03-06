Австрия отказалась участвовать в распределении мигрантов по квотам
Австрия не хочет принимать участия в распределении мигрантов по квотам.
Об этом заявил министр обороны страны Ханс Петер Доскозил, передает Reuters.
По его словам, страна и так делает свою работу и принимает много беженцев, передает Европейская правда.
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"Мы забираем львиную долю (мигрантов) и принимаем 37500 просителей убежища только в этом году", - заявил австрийский министр.
"Сейчас мы призываем других сделать свою работу. Зачем Австрии принимать беженцев из Греции? Это дало бы неправильный сигнал", - убежден Доскозил.
Как заявил министр, другие страны, которые получают средства из фондов ЕС, должны также выполнить свою роль и помочь решить сложную ситуацию в Греции, где тысячи беженцев ожидают на границе с Македонией.
Напомним, ранее канцлер Австрии Вернер Файман заявив, что сирийские беженцы должны быть направлены напрямую в Германию, минуя другие страны на европейском миграционном пути.