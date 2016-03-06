Круз опередил Трампа на выборах республиканцев в двух штатах

Круз гарантировал себе победу в штате Канзас, где в его поддержку высказался 51% активистов. Это позволяет ему отправить 17 кандидатов на съезд Республиканской партии. Трамп заручился поддержкой 24%, что позволит ему получить 6 голосов. Побеждает Тед Круз также в штате Мэн, где его поддержали около 45% активистов. Трамп с 32% занимает второе место, пишет Росбалт по информации Politico.

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В штате Кентукки, по данным телеканала CNN, первое место сначала занимал Круз, однако затем вперед вырвался Трамп. По данным на 3:10 он получил 42% голосов, тогда как Круз — 31%.

Сегодня стало известно, что Круз призвал соперников-республиканцев выйти из президентской гонки, чтобы помочь ему победить Трампа. Круз обратился с заявлением к сенатору Марко Рубио и губернатору Огайо Джону Кейсику. Круз напомнил, что одолел Трампа уже в семи штатах. Он назвал возможное выдвижение миллиардера на пост президента США от Республиканской партии катастрофой.

Сезон праймериз завершится в июле. На съездах партии назовут своих официальных кандидатов в президенты. Выборы главы государства в США состоятся в ноябре.