Главы МВД Германии и Италии предложили ЕС новую миграционную политику

Глава МВД Германии Томас де Мезьер и его итальянский коллега Анджелино Алфано предложили ЕС новую миграционную политику.

Об это они написали в совместном письме в адрес Еврокомиссии, сообщает газета Süddeutsche Zeitung.

По мнению авторов документа, необходима "амбициозная реформа Дублинского соглашения", включая "выверенную общеевропейскую систему приема соискателей убежища". Но для начала необходимо обеспечить безопасность внешних границ ЕС, чтобы значительно ослабить поток беженцев. Кроме того, должен быть разработан единый для ЕС механизм регистрации, включая проверку всех мигрантов и соискателей убежища, передает Deutsche Welle.

Главы МВД отмечают, что необходима и справедливая система распределения, нельзя допустить, чтобы нагрузка ложилась только на те страны ЕС, которые оказываются первыми на пути беженцев в Европу. С этой целью авторы письма предлагают определять людей, нуждающихся в защите, еще на их родине или в транзитных странах и уже оттуда распределять их по европейским странам согласно жестко установленным квотам на год. При этом должен быть утвержден единый для ЕС список стран, считающихся безопасными.

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Как сообщал УНИАН, по данным Международной организации по миграции, с начала года в Европу по Средиземному морю прибыли 129 тыс. 455 мигрантов и беженцев.