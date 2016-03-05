Глава Пентагона анонсировал оборонную реформу в США

Министр обороны США Эштон Картер планирует через несколько недель выступить с предложениями по оборонной реформе, сообщает американское информационное издание Defence News.

Инициативы Картера могут коснуться кибербезопасности и расширения полномочий властей в области сбора данных, пишет издание.

"Некоторые из предложений потребуют законодательного регулирования, и мы попросим конгресс рассмотреть их. Надеюсь, они будут убедительными и конгресс их примет. В других случаях законы и вовсе не потребуются", — заявил Картер.

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Конгресс тем временем начинает составление проекта закона об оборонной политике страны на 2017 год, передает РИА Новости.

Согласно проекту бюджета США на 2017 финансовый год (начинается в сентябре 2016 года), министерство обороны может получить 583 миллиарда долларов на оборонную политику. Это на 0,4%, или 2 миллиарда больше, чем годом ранее.