В Багдаде число жертв терактов возросло до 70 человек, около 100 ранены

Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал "Аль-Арабия", нападения были совершены на востоке города в населенном преимущественно мусульманами-шиитами районе Мадинат-эс-Садр. Террористы-смертники подорвали два взрывных устройства на местном рынке.

Читайте такжеВ Багдаде 24 человека погибли в результате взрывов на рынкеТеракт был осуществлен спустя несколько часов после того, как на западе иракской столицы правительственным силам удалось сорвать несколько атак боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).

Согласно заявлению армейского командования, в операции против экстремистов на западе Багдада было ликвидировано более десятка радикалов, в том числе несколько террористов, которые уже были снаряжены для совершения актов самоподрыва.

За взрывы взяла на себя ответственность ИГ, сообщил канал AL Jazeera.