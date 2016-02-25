В Багдаде в результате двух взрывов погибли 15 человек
20:56, 25 февраля 2016Мир
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По сообщениям из Багдада, смертники взорвали две бомбы в шиитском квартале иракской столицы.
REUTERS
В результате взрывов погибли по меньшей мере 15 человек. Полиция и врачи сообщают, что около 50 человек ранены, передает Би-би-си.
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Как сообщается, один из смертников взорвал себя в помещении мечети, второй взорвал бомбу, когда сотрудники службы безопасности собрались на месте первого взрыва.
Подобные нападения, известные, как "двойная ловушка", часто совершаются боевиками экстремистской группировки "Исламское государство".
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