В Багдаде в результате двух взрывов погибли 15 человек

В результате взрывов погибли по меньшей мере 15 человек. Полиция и врачи сообщают, что около 50 человек ранены, передает Би-би-си.

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Как сообщается, один из смертников взорвал себя в помещении мечети, второй взорвал бомбу, когда сотрудники службы безопасности собрались на месте первого взрыва.

Подобные нападения, известные, как "двойная ловушка", часто совершаются боевиками экстремистской группировки "Исламское государство".