На парламентских выборах в Тегеране уверенную победу одержали реформаторы

В ходе голосования избираются 290 депутатов парламента на четырехлетний срок, а также 88 богословов в Совет экспертов на восьмилетний срок, передает Би-би-си.

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Сам президент заявил, что первые выборы после подписания ядерной сделки между Ираном и международным сообществом укрепили его правительство.

Результаты голосования в небольших городах и в сельской местности иные. Традиционно эти районы поддерживают политиков-консерваторов.

Согласно предварительным данным, реформаторам и умеренным кандидатам также удастся укрепить свои позиции в Совете экспертов, который выбирает духовного лидера страны.