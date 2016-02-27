В России снизился рейтинг одобрения работы Путина на посту президента - опрос

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитическим центром "Левада-центр".

Так, число россиян, не одобряющих работу Путина на посту президента РФ в феврале 2016 года достигло 19%, что на 6% больше, чем годом ранее (13%).

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При этом количество одобрящих деятельность Путина снизилось с 86% в 2015 году до 81% в 2016-м.

Ранее компания Gallup International обнародовала рейтинг популярности мировых лидеров. Так, у президента России Владимира Путина оказалось больше ненавистников, чем сторонников. Политик набрал 33% симпатий и аж 43% антипатий (средний результат -10%), из-за чего слетел на восьмое место. У украинцев, в частности, Путин насобирал -38% к рейтингу.