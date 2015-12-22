Рейтинг популярности мировых лидеров: у Путина больше ненавистников, чем сторонников

Первое место после опроса около 64 тысяч человек из 65 стран занял президент США Барак Обама, передает ТСН.

Рейтинг рассчитывали относительно разницы между симпатиями и антипатиями к политикам. Обаме симпатизируют 59% респондентов, отрицательное же отношение он вызвал у 29% опрошенных, поэтому политик занял первое место со средним результатом в +30%. В Украине президент США заработал 20% симпатий в свой адрес.

Второе место рейтинга занял человек года по версии издания Time – канцлер Германии – Ангела Меркель, которой симпатизируют 42%, а отрицательное отношение имеют 29% респондентов (средний результат +13%). В Украине Меркель вызывает даже более позитивное отношение, чем Обама – 29% симпатий.

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В тройке лидеров оказался также премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, который вызывает приязнь у 37% респондентов. Негативное же отношение к политику выразили 28% опрошенных (средний результат +10%). В Украине Кэмерон насобирал целых 40% симпатий.

Следующими в списке идут президент Франции Франсуа Олланд (+6%), премьер-министр Индии Нарендра Моди (+4%), бразильский лидер Дилма Русеф (+1%), а также глава КНР Си Цзиньпин (-3%).

У президента России Владимира Путина оказалось больше ненавистников, чем сторонников. Политик набрал 33% симпатий и аж 43% антипатий (средний результат -10%), из-за чего слетел на восьмое место. У украинцев, в частности, Путин насобирал -38% к рейтингу.

Одиозному лидеру РФ удалось опередить лишь короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдель Азиз Аль Сауда (средний результат -11%), а также президента Ирана Хассана Рухани (средний результат -13%).

Ранее УНИАН сообщал, что рейтинг одобрения работы Владимира Путина "достиг исторического максимума" и якобы составляет 90 процентов.