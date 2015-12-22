Рейтинг популярности мировых лидеров: у Путина больше ненавистников, чем сторонников
Компания Gallup International обнародовала рейтинг популярности мировых лидеров.
Первое место после опроса около 64 тысяч человек из 65 стран занял президент США Барак Обама, передает ТСН.
Рейтинг рассчитывали относительно разницы между симпатиями и антипатиями к политикам. Обаме симпатизируют 59% респондентов, отрицательное же отношение он вызвал у 29% опрошенных, поэтому политик занял первое место со средним результатом в +30%. В Украине президент США заработал 20% симпатий в свой адрес.
Второе место рейтинга занял человек года по версии издания Time – канцлер Германии – Ангела Меркель, которой симпатизируют 42%, а отрицательное отношение имеют 29% респондентов (средний результат +13%). В Украине Меркель вызывает даже более позитивное отношение, чем Обама – 29% симпатий.
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В тройке лидеров оказался также премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, который вызывает приязнь у 37% респондентов. Негативное же отношение к политику выразили 28% опрошенных (средний результат +10%). В Украине Кэмерон насобирал целых 40% симпатий.
Следующими в списке идут президент Франции Франсуа Олланд (+6%), премьер-министр Индии Нарендра Моди (+4%), бразильский лидер Дилма Русеф (+1%), а также глава КНР Си Цзиньпин (-3%).
У президента России Владимира Путина оказалось больше ненавистников, чем сторонников. Политик набрал 33% симпатий и аж 43% антипатий (средний результат -10%), из-за чего слетел на восьмое место. У украинцев, в частности, Путин насобирал -38% к рейтингу.
Одиозному лидеру РФ удалось опередить лишь короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдель Азиз Аль Сауда (средний результат -11%), а также президента Ирана Хассана Рухани (средний результат -13%).
Ранее УНИАН сообщал, что рейтинг одобрения работы Владимира Путина "достиг исторического максимума" и якобы составляет 90 процентов.