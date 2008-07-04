Лиссабонский договор ратифицировала 20-ая страна

Парламент Кипра на своем заседании 3 июля ратифицировал Лиссабонский договор ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, за ратификацию высказался 31 депутат, против – 17.

Таким образом, Кипр стал 20-й страной-членом Евросоюза, которая ратифицировала Лиссабонское соглашение ЕС, и первой страной, ратифицировавшей соглашение после того, как Ирландия сказал “нет” настоящему документу на референдуме.

Как сообщал УНИАН, 13 декабря 2007 года лидеры 27-ми стран-членов ЕС подписали в Лиссабоне новое Лиссабонское соглашение ЕС.

Новое соглашение принято вместо Конституции ЕС, которую не удалось принять из-за провала ее ратификации на референдумах во Франции и Нидерландах в 2005 году. После провала Конституции, из документа были изъяты все положения, которые вели к символическому созданию единого государства ЕС, в частности, положение о флаге, гимне и гербе ЕС.

Новым соглашением, которое получило название Лиссабонского, вносятся изменения в Соглашение о Европейском Союзе, подписанному в 1992 году в Маастрихте, и Соглашение о создании Европейского Содружества, подписанное в 1957 году в Риме.

Соглашением предусматривается, в частности, усиление роли национальных парламентов, изменение системы подсчета голосов в Совете министров ЕС, создание должности Верховного представителя Союза по иностранным делам и политики безопасности, который, должен, в то же время, быть вице-президентом Еврокомиссии.

Соглашением сокращается количество депутатов Европарламента с 785 до 750, усиливается роль Президента Еврокомиссии, Совет ЕС превратится в институт и создает должность Президента ЕС, кроме того, меняется система 6-месячного президентства в Советах министров ЕС.

Лиссабонский договор должен быть ратифицирован всеми странами-членами ЕС до конца 2008 года.