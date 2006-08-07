Прямая телетрансляция помогла ”Хезболле” корректировать огонь

Кадры, которые транслировали в прямом эфире телевизионные каналы, помогли боевикам "Хезболлы" корректировать огонь по окрестностям израильского селения Кфар-Гилади, где накануне погибли 12 военнослужащих, утверждает один из офицеров, отвечающих за работу с прессой.

Под Кфар-Гилади израильская армия понесла самые значительные потери с начала ливанской кампании. Ракеты попали в расположение роты резервистов, остановившихся на отдых в открытом поле недалеко от границы.

"Ракета попала в то место, где лежали матрасы, ходили люди. Тела были сожжены до такой степени... Ребят раскидало так, что их на коленях собирали, ползали, отдирали куски тел от стен", - рассказал РИА Новости в понедельник офицер, практически сразу прибывший на место трагедии.

Первые ракеты, по мнению военного, попали в расположении роты случайно, однако после того, как оттуда вышли в прямой эфир телеканалы, боевики получили пристрелочные координаты. Когда раненых и убитых начали вывозить, начался повторный обстрел по тому же месту", - рассказывает очевидец событий.

РИА "Новости"