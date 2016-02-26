В Иране проходят парламентские выборы

Как сообщает Радио Свобода, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал иранцев прийти сегодня на избирательные участки и обеспечить высокую явку на парламентских выборах.

«Я предлагаю нашему народу отдать свои голоса... Они должны выбирать своих кандидатов мудро. Большая явка разочарует врагов Ирана», – сказал Хаменеи, проголосовав на выборах.

Нынешние выборы в Иране – первые после отмены Западом санкций в рамках ядерного соглашения с Тегераном.

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Голосование должно продемонстрировать уровень доверия к умеренному президенту Хасану Роухани, являющемуся активным сторонником соглашения, в котором он усматривает экономические выгоды для простых иранцев.

Реформистам, которые выступают за демократические перемены и в целом привержены политике Роухани, противостоят более радикальные силы, которые высказываются против ядерного соглашения и сближения с Западом.

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Отметим, что в иранском парламенте 290 мест, из них 5 зарезервировано для национально-религиозных меньшинств, а 285 избираются в 196 округах, часть которых соответственно являются одномандатными, а часть - многомандатными. На места в парламенте претендует более 6 тысяч кандидатов.

В свою очередь в 88-местный Совет экспертов баллотируется 801 кандидат.

Право голоса имеют почти 55 миллионов иранцев.