МИД проверяет, были ли украинцы на борту пропавшего в Непале самолета

Об этом в комментарии УНИАН сообщил первый секретарь департамента консульской службы МИД Украины Евгений Игнатовский.

"Пока информация проверяется", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном пребывании граждан Украины на борту самолета.

Как сообщал УНИАН, в горном районе на западе Непала пропал небольшой самолет, на борту которого находился 21 пассажир и член экипажа.

Самолет Twin Otter компании Tara Air совершал рейс из Покхары в Джомсом. Связь с ним прервалась примерно через 18 минут после вылета. По словам представителей власти, между аэропортами нет взлетно-посадочных полос, где самолет мог бы совершить аварийную посадку.

Поиски, которые проводятся с помощью вертолета, осложнены плохими погодными условиями.