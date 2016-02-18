Исторический визит: президент США посетит Кубу впервые за 80 лет
Президент США Барак Обама намерен посетить Кубу в марте этого года.
Об этом сообщил высокопоставленный представитель администрации Обамы, передает Reuters.
Отмечается, что Белый дом планирует объявить о визите в четверг. Визит на Кубу станет частью поездки в Латинскую Америку.
Если поездка состоится, это будет первый визит президента США на Кубу с 20-х годов прошлого века.
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Агентство напоминает, что единственным президентом, посетившим Кубу, находясь в должности, был Калвин Кулидж, который приезжал туда в 1928 году.
Напомним, 1 июля США и Куба договорились вновь открыть свои посольства в Гаване и Вашингтоне. Хотя отношения между странами налаживаются, Гавана заявляет, что для полной нормализации США должны эвакуировать военную базу с бухты Гуантанамо и снять экономическое эмбарго.