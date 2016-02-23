Der Spiegel: Забор на границе уничтожает мечту о Европе

Об этом пишет Гиоргос Кристидес в статье "Забор на границе уничтожает мечту о Европе", опубликованной на сайте немецкого издания Der Spiegel.

Полицейский не дает комментариев: "Пограничный пункт закрыт для гражданских лиц и средств массовой информации", - говорит он. "Прежде всего, для СМИ".

Идомени, раннее утро вторника. Тысячи беженцев в течение нескольких дней находятся в ожидании в районе между Грецией и Македонией. Они хотят двигаться дальше, на север, в сторону Центральной Европы.

Но теперь силы безопасности заблокировали подъездную дорогу к границе и ко временному лагерю мигрантов. Причина: оттуда необходимо забрать 700 беженцев из Афганистана – примерно 200 из них ранее перекрыли железнодорожный переезд.

В понедельник Македония значительно ужесточила условия въезда и пускает в страну только сирийцев и иракцев – если они могут показать соответствующие документы.

Но у афганцев больше нет шансов пересечь границу. Тем временем, они пытались пересечь ее силой.

Теперь на наиболее важных переходах построены металлические заборы с колючей проволокой. Македонский чиновник пояснил: "Сербия не пускает афганцев в страну. И мы не позволим афганцам пересечь границу Македонии раньше, чем там прекратится хаос".

Сейчас более 6000 мигрантов и беженцев находятся в лагере Идомени, который был построен для менее чем 2000 человек.

Журналисты не должны ничего узнать о выселении из лагеря. Греческие органы безопасности делают все возможное, чтобы не допустить туда журналистов. Полицейский автомобиль остановил репортера издания "Spiegel Online", когда он еще даже не приблизился к лагерю. В декабре, органы безопасности уже пытались скрыть от СМИ эвакуацию большей частью иранцев, пакистанцев и марокканцев.

Турция постоянно отправляет беженцев в Европу по Эгейскому морю

Единственные транспортные средства, которые сейчас еще пускают в Идомени, это машины скорой помощи, полицейские машины и несколько автомобилей НПО. Но у НПО лишь ограниченный доступ к лагерю, сообщает Антонис Ригас из организации "Врачи без границ".

Решение о выселении афганцев из лагеря Идомени, было принято в понедельник вечером в ходе экстренного совещания премьер-министра Ципраса и его кабинета. Греции все сложнее справляться с миграционным кризисом, она возмущена действиями Турции, которая продолжает отправлять беженцев по Эгейскому морю. Только сегодня утром в порт Пирей на пароме прибыли 1130 мигрантов с греческих островов Лесбос и Кос.

На македонской стороне границы власти, кажется, не так подозрительно относятся к СМИ. С пограничного города Гевгелия хорошо видно, что происходит в Греции. В восемь часов утра можно было наблюдать, как греческая полиция увезла примерно 200 афганцев, которые блокировали железнодорожные пути.

Афганцы в Идомени вели себя спокойно, несмотря на то, что их выгнали из лагеря, как скот, и их мечта попасть в Европу не осуществится. Семь автобусов отвезли их обратно в Афины. Ранее заявляли, что беженцев отвезут в Салоники.

Пожилой мужчина перед отъездом беспокоится о своем внуке, дети играют, женщины ухаживают за младенцами. Некоторые молодые люди сидят на земле, они разочарованы. Один из них расстроено говорит: "Если бы я приехал на прошлой неделе". В то время на границе еще не было колючей проволоки.