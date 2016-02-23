Цукерберг поддержал Apple в споре с ФБР

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

"Я не думаю, что создание лазеек в системе безопасности - это правильный метод. Поэтому мы полностью поддерживаем Тима Кука и Apple", - заявил Марк Цукерберг, выступая на крупнейшей выставке индустрии мобильной связи Mobile World Congress в Барселоне.

Цукерберг подчеркнул, что его компания Facebook делает все от нее зависящее для борьбы с терроризмом, но уверена в необходимости шифрования данных.

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После заявления главы Apple Тима Кука об отказе создавать программные решения для взлома iPhone Facebook выступил с официальным обращением в поддержку этого решения.

Компанию Apple также поддержала другая крупнейшая в мире социальная сеть Twitter, поисковик Google и производитель программы обмена сообщениями WhatsApp.

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Ранее суд в Лос-Анджелесе постановил, что Apple должна оказать техническую помощь ФБР, просившего доступ к iPhone Сайеда Фарука, который в декабре 2015 года вместе с женой устроил стрельбу в калифорнийском Бернардино.