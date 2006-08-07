США хотят помочь кубинцам в демократических преобразованиях

Соединенные Штаты хотят помочь кубинцам в демократических преобразованиях, однако военного вторжения на остров Вашингтон не планирует. Такое заявление сделала госсекретарь США Кондолиза Райс. "Мнение о том, что США готовят вторжение на Кубу из-за возникших там проблем, является надуманным", - заявила К.Райс в интервью телеканалу NBC. "Соединенные Штаты хотят быть партнером и другом кубинскому народу, когда тот проходит через сложный период и двигается вперед", - сказала К.Райс. "Но вот чего следует избегать кубинцам, так это смены одного диктатора другим", - подчеркнула госсекретарь.

Это уже не первое обращение руководителя американского внешнеполитического ведомства к жителям "острова Свободы". Ранее К.Райс заявила, что все кубинцы, которые желают демократизации, могут рассчитывать на поддержку США.

На Кубе с начала текущей недели сохраняется политическая неопределенность после того, как Фидель Кастро временно отошел от дел после перенесенной операции. Кубинские официальные лица заявляют, что Ф.Кастро быстро идет на поправку и уже через несколько недель сможет вернуться к работе.

РБК