В Мичигане неизвестный ездит по городу и стреляет по людям: убиты шесть человек

Неизвестный человек открыл стрельбу в городе Каламазу штата Мичиган, США, и убил шесть человек, сообщает в воскресенье, 21 февраля Дождь со ссылкой на BBC.

Четыре человека были убиты в ресторане, где неизвестный открыл огонь. Затем он переместился в автосалон, где погибли еще двое. По сообщениям CNN, три человека получили ранения, двое из них находятся в критическом состоянии.

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По данным полиции, белокожий мужчина ездит по городу на синем Chevrolet HHR и стреляет по людям. Разыскиваемому около 50 лет.

«Это не связанные убийства», — заявил шериф города Пол Матьяс.

Мужчина открыл стрельбу в трех местах в городе: сначала в одном из спальных кварталов, где серьезно ранил женщину, затем у автосалона Ford, где убил двоих и ранил одного человека, а затем мужчина переместился к ресторану Cracker Barrel.