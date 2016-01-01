В Новом Орлеане неизвестный открыл стрельбу на новогодней вечеринке: пятеро раненных – NBC News
10:08, 01 января 2016Мир
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Один пострадавший находится в критическом состоянии в больнице.
В Новом Орлеане неизвестный открыл стрельбу на новогодней вечеринке / УНИАН
На новогодней вечеринке в Новом Орлеане неизвестны открыл огонь и ранил пятерых человек. Об этом со ссылкой на источники в полиции сообщает NBC News.
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По словам представителя местной полиции Фрэнка Робертсона, возраст пострадавших варьировался от 15 до 22 лет, их доставили в больницы. Один из подростков в критическом состоянии.
Неизвестный стрелял из темного четырехдверного автомобиля, который подъехал к вечеринке около 21.00 по местному времени.
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