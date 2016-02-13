Турция и Саудовская Аравия готовятся к сухопутной операции в Сирии

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в субботу, 13 февраля, возвращаясь из Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, передает DW.

Однако, по его словам, условием для этого является наличие четкой стратегии борьбы с «Исламским государством».

Читайте такжеУкраина спасла другие страны постсоветского пространства, остановив вторжение РФ на Донбассе – российский историк

«Если будет стратегия, то Турция и Саудовская Аравия могут приобщиться к наземной операции», - отметил Чавушоглу.

Читайте такжеСирийские повстанцы получили ракеты "земля — земля" для защиты Алеппо

Он также сообщил, что Саудовская Аравия разместит боевые самолеты на турецкой авиабазе «Инджирлик», расположенной неподалеку от границы с Сирией. На данный момент количество самолетов неизвестно.