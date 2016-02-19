США размещают танки и артиллерию в секретных норвежских пещерах

Об этом сообщает CNN со ссылкой на командующего 2-й морской экспедиционной бригадой США полковника Уильяма Бентли.

Вооружения размещены в пещерах, расположеных по всей центральной Норвегии, которые использовались для хранения американской техники с 1981 года. После окончания холодной войны США отказались от использования данных комплексов. Чтобы сохранить инфраструктуру, расходы на их содержание взяло на себя правительство Норвегии.

Отмечается, что каждый комплекс обслуживают около 100 норвежских и американских военнослужащих, при этом он может обслужить до 15 тысяч морских пехотинцев.

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Как отметил Бентли, развертывание вооружений вблизи границы России на фоне нового охлаждения отношений позволит американским военным повысить оперативную готовность и сократить время реагирования в случае кризиса.

Также отмечается, что в учениях Cold Response, которые пройдут в конце февраля, планируется задействовать 6,5 тысяч единиц техники, укрытых в пещерах, а также 16 тысяч военнослужащих из 12 стран-участниц и партнеров НАТО.

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