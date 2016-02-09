Северокорейский спутник "кувыркается" на орбите - СМИ

Таким образом, это уже второй раз, когда КНДР пыталась запустить спутник на стабильную орбиту, но не смогла этого сделать.

При этом КНДР заявляет, что успешно запустила уже четыре спутника, но о первых двух ничего не известно, помимо заявлений Пхеньяна, передает РИА Новости.

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Американские военные подтвердили запуск спутника КНДР в 2012 году, а относительно последнего запуска уточнили, что речь идет о некоем спутнике или устройстве. Спутник весит около 100 килограммов, уточняет телеканал.

Пхеньян заявляет, что спутники нужны для мониторинга погодных условий, разведки полезных ископаемых, предоставления данных, которые могут улучшить сельское хозяйство. Предыдущий спутник, по заявлениям из Пхеньяна, транслировал песни об основателе КНДР Ким Ир Сене и его сыне Ким Чен Ире, хотя американские военные говорят, что этих песен они из космоса не слышали. С нового спутника также не поступают сигналы, несмотря на то, что их пытаются перехватить не только военные, но и множество радиолюбителей со всего мира, уточняет CBS.