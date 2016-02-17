Во Франции прокуратура начала новое расследование в отношении Саркози

Согласно французскому праву это означает, что он теперь является подозреваемым, официальных обвинений ему еще не предъявлено, передает Русская служба Би-Би-Си.

61-летнего Саркози допрашивали весь день во вторник в мировом суде, перед тем как сообщили, что он стал подследственным.

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Три года назад Конституционный суд Франции постановил, что на президентскую кампанию Саркози в 2012 года было потрачено больше средств, чем разрешает в данном случае закон. Это решение суда означает, что партия, выдвинувшая его, не могла рассчитывать на компенсацию расходов, а кроме того должна была еще и выплатить штраф.

Нынешнее дело связано с тем, что, как полагают правоохранительные органы, штраф должен был платить именно Саркози, а не его партия "Союз за народное движение".

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