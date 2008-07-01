Эксперты назвали самую счастливую страну мира

Демократия, общественное равенство и мирная атмосфера внутри страны делают Данию самой счастливой страной мира. К такому выводу пришли эксперты, проводившие опрос с целью выяснения мировых ценностей, передает Газета.русо ссылкой на Reuters.

Самой несчастной страной признана Зимбабве, в которой в последнее время происходят политические столкновения. Высокие показатели также у Пуэрто-Рико, Колумбии, Северной Ирландии, Исландии, Швейцарии, Ирландии, Голландии, Канады и Швеции. США занимают 16-е место в рейтинге счастливейших стран мира. Однако, как показывает опрос, мир становится в целом счастливее. С 1981 по 2007 год количество счастливых людей увеличилось в 45 и 54 стран, где проводился опрос.