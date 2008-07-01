Буш дает 162 миллиона долларов на две войны

Президент США Джордж Буш в понедельник, 30 июня, подписал законопроект о выделении 162 миллионов долларов на финансирование военных кампаний в Афганистане и Ираке в 2009 году, сообщает Лента.русо ссылкой на AFP.

Как отмечает агентство, Буш выразил свое удовлетворение тем фактом, что законодатели решили одобрить выделение средств без утверждения графика вывода американских войск из Ирака. Ранее президент Джордж Буш неоднократно обещал наложить вето на любой закон, предполагающий какую-либо определенную дату вывода войск.

Напомним, что 20 июня республиканцы и демократы в Конгрессе США достигли компромисса в вопросе финансирования двух военных кампаний. Демократы согласились исключить из соответствующего закона график вывода войск из Ирака, а республиканцы, со своей стороны, согласились на расширение социальных программ для ветеранов.

Принятые Палатой представителей законы были переданы в Сенат, который 27 июня одобрил неограниченное финансирование присутствия американских войск в Афганистане и Ираке до начала 2009 года в обмен на льготы для ветеранов войн и продление срока выплат пособий по безработице.