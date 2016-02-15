МИД настоятельно рекомендует не ездить в Ливию

Об этом говорится в сообщении ведомства.

«В связи с продолжающимся обострением ситуации с безопасностью в Ливии, которая сопровождается активизацией деятельности на территории этой страны террористических группировок, и многочисленными фактами похищения людей, в том числе иностранцев, МИД в очередной раз настоятельно рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Ливию», - говорится в сообщении.

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В ведомстве подчеркивают, что несоблюдение этих рекомендаций угрожает личной безопасности граждан в связи с неспособностью ливийских органов власти гарантировать безопасность и правопорядок на всей территории страны.

«Обращаем внимание тех граждан, которые продолжают находиться в Ливии, что текущая политика и внутриполитическая ситуация в этой стране в значительной мере ограничивает возможности консульского реагирования по защите наших соотечественников», - отметили в МИД.

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В случае попадания в чрезвычайные ситуации на территории Ливии, угрозы безопасности и жизни во внешнеполитическом ведомстве советуют гражданам Украины безотлагательно обращаться в посольство в Тунисе по номеру телефона: +216 24 600 389 (работает круглосуточно) или на «горячую линию» МИД: +38 044 2381657.