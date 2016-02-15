Премьер Венгрии заявляет о провале миграционной политики ЕС
17:36, 15 февраля 2016Мир
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Политика Европейского Союза относительно решения миграционной кризиса провалились, и Венгрия не будет принимать беженцев по национальной квоте.
REUTERS
Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, сообщает Европейская правда по информации Reuters.
"Брюссель хочет впускать ... он хочет перевозить нелегальных мигрантов на территорию ЕС ... и потом распределять их в обязательном порядке. Это антикризисный план Брюсселя ... венгерское правительство не принимает этот план", - сказал Орбан.
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Премьер Венгрии добавил, что миграционное давление будет только увеличиваться в 2016 году, и что Европа была "беззащитной и слабой".
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