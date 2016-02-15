Глава ЦРУ: у нас была информация о подготовке терактов в Париже

Выступая в эфире американского телеканала CBS, Джон Бреннан пояснил, что нападения не удалось предотвратить из-за недостатка конкретики, передает Би-би-си. По его словам, незадолго до терактов боевики перешли на новые средства связи, и самые важные переговоры ЦРУ перехватить не смогло.

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Случившееся в Париже Бреннан назвал провалом всех разведывательных служб. Он отметил, что практически все участники нападений были французами, которые ездили в тренировочные лагеря исламистов в Сирии, а потом беспрепятственно вернулись обратно.

Бреннан подчеркнул, что разведчикам удалось сорвать множество других операций боевиков, однако пример Франции показывает, что разведке нужно работать еще лучше. Глава ЦРУ не исключил, что следующей целью боевиков могут стать США.

Серия взрывов и скоординированных нападений на мирных граждан произошла в Париже в ночь на 14 ноября. Ответственность за них взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство". Жертвами нападений стали 130 человек, более 300 получили ранения.