После серии терактов в Париже полиция страны провела более 1200 обысков

Об этом рассказал министр внутренних дел Франции Бернар Казнев, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Le Figaro.

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По словам министра, после терактов силовики провели 1233 рейды в рамках режима чрезвычайного положения, который был введен сразу после терактов.

Во время этих рейдов было задержано 165 человек, 124 из них оказались под стражей. Также во время рейдов было изъято 230 единиц оружия.

Также сообщается о том, что среди прочих сегодня был проведен рейд в поселке Арьеж, где живет Оливье Корель по прозвищу "белый эмир", известный как наставник французских мусульман-салафитов, в частности Мохаммеда Меры и Фабьена Клейна.

Напомним, в результате терактов в Париже 13 ноября погибли 130 человек. Больше всего погибших было в концертном зале "Батаклан".